Получайте тысячи
новых клиентов

с помощью Lobsters

Реклама у блогеров и веб-мастеров с оплатой за результат

  • Клиенты, а не обещания

    Вы платите только за реальных клиентов, а не за лайки и охваты

  • Евангелисты, а не блогеры

    Вы получаете заинтересованных в результате рекламы блогеров

  • Рост KPI, а не рутины

    Мы сами модерируем посты блогеров, отвечаем на вопросы и делаем выплаты

От вас — выгодное
предложение
для
блогеров,
все остальное
мы
сделаем сами

  • 01

    Оставьте заявку на этой странице

  • 02

    Вместе обсудим условия и подпишем договор

  • 03

    Мы добавим ваш бренд на платформу Lobsters

  • 04

    И вы начнете получать клиентов каждый день

С какими площадками
мы работаем

  • YouTube

  • Telegram

  • Сайты / Блоги

  • Tik Tok

  • Яндекс Дзен

  • Мобильные
    приложения

  • Instagram

  • Вконтакте

  • Рассмотрим
    другие площадки

Уже 4 года помогаем
привлекать толпы клиентов

Уже 4 года
стараемся для вас

Tinkoff Bank

Lobsters — 🔥
С ребятами на одной волне, всегда на связи. Высокие конверсии, качественные лиды.

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и все обсудим