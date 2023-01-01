Пользовательское соглашение

Настоящий документ «Пользовательское соглашение» представляет собой предложение ИП "Трэшмен Анатолий": (далее – «Администратор») заключить договор на изложенных ниже условиях.

1. Общие положения

1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанных с ним отношениях Сторон применяются следующие термины и определения: а) Сервис – совокупность программных средств, связанных с ними функциональных возможностей и Контента, к которым Пользователям предоставляется доступ в маркетинговых целях. б) Сайт – автоматизированная информационная система, доступная в сети Интернет по адресу (включая поддомены) lobsters.pro. в) Пользователь – лицо, заключившее настоящее Соглашение с Администратором в своем или чужом интересе в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Соглашения. г) Контент – любые информационные материалы, включая текстовые, графические, аудиовизуальные и прочие материалы, к которым можно получить доступ с использованием Сайта. д) Личный кабинет – персональный раздел Сайта, к которому Пользователь получает доступ после подключения (регистрации) и авторизации в Сервисе. Личный кабинет предназначен для хранения персональной информации Пользователя, просмотра и управления доступными функциональными возможностями Сервиса, предоставления, получения и использования Контента. 1.2. В настоящем Соглашении могут быть использованы иные термины и определения, не указанные в п.1.1. Соглашения. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина или определения в тексте Соглашения следует руководствоваться его толкованием, определенным: в первую очередь – указанными в нем обязательными документами, во вторую очередь – законодательством Российской Федерации, и в последующем — обычаями делового оборота и научной доктриной. 1.3. Использование вами Сервиса любым способом и в любой форме в пределах его объявленных функциональных возможностей, включая: направление заявки на подключение к Сервису; авторизация в Сервисе; просмотр Контента в рамках Сервиса; оформление подписки на информационную рассылку; иное использование Сервиса, создает договор на условиях настоящего Соглашения и указанных в нем обязательных для Сторон документов в соответствии с положениями ст.437 и 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 1.4. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию Сервиса вы подтверждаете, что: а) Ознакомились с условиями настоящего Соглашения и указанных в нем Обязательных документов в полном объеме до начала использования Сервиса. б) Принимаете все условия настоящего Соглашения и указанных в нем Обязательных документов в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений с вашей стороны и обязуетесь их соблюдать или прекратить использование Сервиса. Если вы не согласны с условиями настоящего Соглашения и указанных в нем Обязательных документов или не имеете права на заключение договора на их основе, вам следует незамедлительно прекратить любое использование Сервиса. в) Соглашение (в том числе любая из его частей) и/ или указанные в нем Обязательные документы могут быть изменены Администратором без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Соглашения и/или указанных в нем Обязательных документов вступает в силу с момента размещения на сайте Администратора либо доведения до сведения Пользователя в иной удобной форме, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения и/или указанных в нем обязательных для Сторон документов.

2. Общие условия пользования Сервисом

2.1. Обязательным условием заключения настоящего Соглашения является полное и безоговорочное принятие и соблюдение Пользователем в установленных ниже случаях требований и положений, определенных следующими документами («Обязательные документы»): а) Политика конфиденциальности, размещенная и/или доступная в сети Интернет по адресу https://thelobsters.ru/privacy , которая содержит правила предоставления и использования конфиденциальной информации, включая персональные данные Пользователя. б) Оферта, которая размещена и//или доступна в сети Интернет по адресу https://thelobsters.ru/oferta и является обязательным для Сторон документом в случае подачи Пользователем заявки на подключение к Сервису. 2.2. Использование функциональных возможностей Сервиса в ограниченной части просмотра Контента, размещенного в публичном доступе, и/или использования демо-версии Личного кабинета с демонстрационным данными, допускается без прохождения Пользователем предварительной регистрации и авторизации в Сервисе. В остальной части применение функциональных возможностей Сервиса разрешается только после прохождения Пользователем регистрации и авторизации в Сервисе в соответствии с установленными Администратором правилами. 2.3. Перечень функциональных возможностей, использование которых требует предварительной регистрации и авторизации определяется по единоличному усмотрению Администратора и может время от времени изменяться. В частности, после прохождения регистрации Пользователь вправе разместить на Сайте информацию о себе и/или доверенных лицах, оформить подписку на информационную рассылку в порядке нотификации, создавать партнерские реферальные ссылки и знакомиться с данными статистики по услугам, оказываемым на основании Оферты, с использованием программных средств в Личном кабинете. 2.4. Для регистрации Пользователь обязуется предоставить достоверную и полную информацию о себе по вопросам, предлагаемым в форме регистрации, и поддерживать эту информацию в актуальном состоянии. Если Пользователь предоставляет неверную информацию или у Администратора есть основания полагать, что предоставленная Пользователем информация неполна или недостоверна, либо Пользователь не соответствует иным предъявляемым Агрегатром требованиям, Администратор имеет право по своему усмотрению отказать в регистрации, а также заблокировать либо удалить Личный кабинет Пользователя после регистрации или иным образом отказать Пользователю в использовании Сервиса полностью или в определенной части без дополнительных пояснений. 2.5. Администратор оставляет за собой право в любой момент потребовать от Пользователя подтверждения данных, указанных при регистрации или в рамках последующего использования Сервиса, и запросить в связи с этим подтверждающие документы (в частности учредительные документы или документы, удостоверяющие личность), непредоставление которых, по усмотрению Администратора, может быть приравнено к предоставлению неполной или недостоверной информации и повлечь последствия, предусмотренные п. 2.4. Соглашения. 2.6. В случае если данные Пользователя, указанные в предоставленных им документах, не соответствуют данным, указанным при регистрации или последующем использовании Сервиса, или не позволяют идентифицировать Пользователя в соответствии с установленными требованиями, Администратор вправе применить меры, указанные в п.2.4. Соглашения. 2.8. Администратор вправе устанавливать лимиты и вводить иные технические ограничения использования Сервиса, которые время от времени будут доводиться до сведения Пользователей в форме и способом по выбору Администратора.

3. Гарантии Пользователя

Принимая условия настоящего Соглашения, вы подтверждаете и гарантируете, что: 3.1. Вы обладаете всеми необходимыми правами и полномочиями для заключения Договора на использование Сервиса и его исполнения; 3.2. Использование Сервиса будет осуществляться вами исключительно для целей, разрешенных настоящим Соглашением с соблюдением его положений, а равно требований применимого права и общепринятой практики; 3.3. Вы не будете совершать каких-либо действий, которые вступают в противоречие или препятствуют предоставлению Сервиса или работе соответствующего оборудования, сетей, или программного обеспечения, с помощью которых предоставляется Сервис; 3.4. Использование вами Сервиса для конкретных целей не нарушает имущественных и/или личных неимущественных прав третьих лиц, а равно запретов и ограничений, установленных применимым правом, а также права государства вашего места нахождения, включая без ограничения авторские и смежные права, права на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, права на промышленные образцы, права на использование изображений людей; 3.5. Предоставляемые вами Контент и прочие данные не содержат сведений и/или образов, оскорбляющих честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц, а также информацию пропагандирующую насилие, порнографию, наркотики, расовую или национальную вражду; и вами получены все необходимые разрешения от уполномоченных лиц в связи с использованием таких материалов и сведений.

4. Лицензия на использование Контента

4.1. Принимая условия настоящего Соглашения, вы безвозмездно предоставляете Администратору простую (неисключительную) лицензию на использование Контента, который вы добавляете (размещаете или транслируете) в Сервис Администратора. 4.2. Указанная простая (неисключительная) лицензия на использование Контента предоставляется Администратору одновременно с добавлением вами Контента в Сервис Администратора на весь срок действия исключительных прав на объекты авторских и (или) смежных прав, образующих такой Контент, для использования на территории всех стран мира. 4.3. В рамках предоставленной Администратору простой (неисключительной) лицензии разрешается использование Контента следующими способами: воспроизводить Контент, т.е. совершать изготовление одного или более экземпляров Контента в любой материальной форме, а также их запись в память электронного устройства (право на воспроизведение); распространять экземпляры Контента, т.е. предоставлять доступ к воспроизведенному в любой материальной форме Контенту, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления безвозмездно, включая импорт для любой из этих целей (право на распространение); публично показывать Контент (право на публичный показ); сообщать Контент таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения); модифицировать Контент, т.е. переделывать или другим образом перерабатывать Контент, включая перевод Контента с одного языка на другой (право на переработку); право переуступить все или часть полученных прав третьим лицам (право на сублицензирование). 4.4. При отсутствии в составе Контента объектов авторских или смежных прав, по настоящему Соглашению вы предоставляете Администратору Контент - сведения и прочие информационные материалы – для использования любым способом, включая возможность осуществлять запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение таких данных, передачу (распространение, предоставление любым третьим лицам для реализации ими любых действий) по единоличному усмотрению Администратора.

5. Ограничения

Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, вы понимаете и признаете, что: 5.1. К отношениям с Пользователем – физическим лицом по предоставлению Сервиса на безвозмездной основе не подлежат применению положения законодательства о защите прав потребителей. 5.2. Сервис предоставляется для использования в информационных целях на условиях «как есть», в связи с чем вам не представляются какие-либо гарантии, что Сервис будет соответствовать вашим требованиям; услуги будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием Сервиса, будут точными и надежными; качество какого-либо продукта, услуги, информации и Контента, полученных с использованием Сервиса, будет соответствовать вашим ожиданиям; все ошибки в Контенте и/или программном обеспечении Сервиса будут исправлены. 5.3. Поскольку Сервис находится на стадии постоянного дополнения и обновления новых функциональных возможностей, форма и характер предоставляемых услуг могут время от времени меняться без вашего предварительного уведомления. Администратор вправе по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) предоставление услуг (или каких-либо отдельных функций в рамках услуг) всем Пользователям вообще или вам, в частности, без вашего предварительного уведомления. 5.4. Вы не имеете права самостоятельно или с привлечением третьих лиц: копировать (воспроизводить) в любой форме и способом входящие в состав Сервиса Администратора программы для ЭВМ и базы данных, включая любые их элементы, без получения предварительного письменного согласия их владельца; вскрывать технологию, эмулировать, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать, и производить иные аналогичные действия с программным обеспечением Сервиса; создавать программные продукты и/или сервисы с использованием Сервиса без получения предварительного разрешения Администратора; извлекать и осуществлять последующее использование Контента за рамками разрешений, предусмотренных Офертой. 5.5. Администратор никак не связан с Контентом, предоставленным Пользователями в Сервисе, и не осуществляет проверку содержания, подлинности и безопасности такого Контента либо его компонентов, а равно его соответствия требованиям применимого права, и наличия у Пользователей необходимого объема прав на его распространение и/или использование. Всю ответственность за содержание такого Контента и соответствие его требованиям применимого права несет лицо, создавшее данный Контент и/или добавившее его в Сервис. 5.6. В частности вам запрещается использование Сервиса для: размещения и/или распространения контрафактных материалов; размещения и/или распространения материалов порнографического характера, а равно пропаганды порнографии и детской эротики, и рекламы интимных услуг; распространения любой иной запрещенной информации, включая материалы, экстремистского характера, а также направленных на ущемление прав и свобод человека по признакам расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, языка, и пола, подстрекающие к совершению насильственных действий в отношении человека, либо к бесчеловечному обращению с животными, призывающие к совершению иных противоправных действий, в том числе разъясняющие порядок изготовления и применения оружия, наркотических средств и их прекурсов, и т.д.; распространения недостоверной информации, порочащей честь достоинство или деловую репутацию третьих лиц; совершения иных противоправных действий, включая получение несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, ее распространение, неправомерный доступ к компьютерной информации, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей, организации азартных игр, проведения лотерей и иных стимулирующих мероприятий в нарушение действующего законодательства. 5.7. При обнаружении ошибок в работе Сервиса или в размещенном на нем Контенте сообщите об этом Администратору по адресу, указанному в реквизитах или отдельно на Сайте для службы поддержки. 5.8. В случае обнаружения нарушения ваших прав и/или интересов в связи с предоставлением Сервиса, в том числе размещением ненадлежащего Контента иным Пользователем, вам следует сообщить об этом Администратору. Для этого необходимо направить Администратору письменное уведомление с подробным изложением обстоятельств нарушения и гипертекстовой ссылкой на сетевой адрес Контента, в связи с использованием которого нарушаются ваши права и/или интересы. 5.9. В связи с установленной законодательством ответственностью за размещение и предоставление доступа к нелегальному Контенту, Администратор оставляет за собой право удалить любой Контент из Сервиса либо ограничить к нему доступ в одностороннем порядке до получения от разместившего Пользователя письменных возражений и обязательства урегулировать претензии в одностороннем порядке с возмещением Администратору возможных убытков. 5.10. В случае многократного или грубого нарушения условий настоящего Соглашения, включая указанные в нем Обязательные документы, и/или требований законодательства, Администратор оставляет за собой право заблокировать доступ к Сервису либо иным образом ограничить (прекратить) предоставление Пользователю услуг с использованием Сервиса. 5.11. В случае привлечения Администратора к ответственности или наложения на него взыскания в связи с допущенными вами нарушениями прав и/или интересов третьих лиц, а равно установленных законодательством запретов или ограничений, вы обязаны в полном объеме возместить убытки Администратора. 5.12. При любых обстоятельствах ответственность Администратора ограничена 1 000 (Одной тысячей) рублей и возлагается на него исключительно при наличии в его действиях вины.

6. Уведомления

6.1. Вы соглашаетесь получать от Администратора на указанный при работе с Сервисом электронный адрес, абонентский номер телефона, и/или аккаунт мобильного приложения информационные электронные сообщения (далее — «нотификаторы») о важных событиях, происходящих в рамках Конференции или в связи с ней. 6.2. Администратор вправе использовать нотификаторы для информирования Пользователя об изменениях и новых возможностях Сервиса, об изменении Соглашения или указанных в нем Обязательных документов, а также рассылок рекламного характера.

7. Прочие условия

7.1. Зарегистрированный Пользователь самостоятельно определяет условия и порядок использования функциональных возможностей Сервиса, которые однако ни при каких условиях не могут противоречить настоящему Соглашению, а также доступным на сайте правилам и рекомендациям по использованию Сервиса. 7.2. Применимое право. Настоящее Соглашение, порядок его заключения и исполнения, а также вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 7.3. Арбитраж. Все споры по Соглашению или в связи с ним подлежат рассмотрению в арбитражном суде или суде по месту нахождения Администратора в соответствии с действующим процессуальным правом Российской Федерации. 7.4. Изменения. Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено Администратором в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя и без выплаты какой-либо компенсации в связи с этим. 7.5. Редакция Соглашения. Действующая редакция настоящего Соглашения размещена на Сайте Администратора и доступна в сети Интернет по адресу https://thelobsters.ru/agreement.

Администратор:

Индивидуальный предприниматель Трэшмен Анатолий

ИНН: 671408354802

ОГРНИП: 321673300043226

Директор: Трэшмен Анатолий

Юридический и почтовый адрес :2-й Смоленский Ручей, 1, Смоленск, Смоленская обл., Россия, 214005

Email: account@lobsters.pro

Редакция от 11 июля 2023 г.