Наша команда в течение 24 часов в рабочее время обработает вашу заявку и даст обратную связь на указанную вами почту.
При положительном решении в письме вы найдете ссылку для регистрации на нашей платформе, а также краткую инструкцию по работе с ней.
Перейдя по ссылке, вы окажетесь в своем личном кабинете, в котором вам уже будут доступны все активные офферы. Их можно брать в работу в любой момент.
После регистрации вам будет назначен персональный менеджер для решения всех вопросов, которые возникнут у вас в ходе сотрудничества.
Мы открыты к сотрудничеству с каждым, у кого есть своя площадка с качественной, пусть даже небольшой, аудиторией. Оставляйте заявку на лендинге, наша команда обязательно ознакомится с вашим каналом и даст обратную связь.
Конечно. С нами работают как опытные, так и начинающие блогеры и веб-мастера. Для всех без исключения мы выделяем своего персонального менеджера, который помогает со всеми вопросами.
Каждый понедельник наш бухгалтер делает выплаты всем пользователям, кто достиг минимума (3500р) на указанные вами в личном кабинете реквизиты. Если вы не добрали до этой суммы, то ваше вознаграждение останется на балансе до момента достижения минимума.
Мы работаем с самозанятыми, ИП и ООО.
Самозанятые, при получении выплаты, должны загружать в личный кабинет чек, который формируется в приложении “Мой налог”, либо в приложении вашего банка. Инструкцию предоставляем.
С ИП и ООО мы упростили схему и обмениваемся актами раз в квартал. Это помогает сократить документооборот до 4 документов в год.
На данный момент мы работаем с гражданами РФ. Однако в индивидуальном порядке мы готовы рассматривать сотрудничество и с гражданами других государств. Главное требование – ваша аудитория должна быть из РФ.
Конечно. Каждому новому пользователю мы начисляем бонус – 2500р, при получении хотя бы 1 одобренной заявки в течение 7 дней после регистрации.
Одобренной заявка считается, когда по ней выполнено целевое действие (например, по дебетовым картам — это ее пополнение и совершение операции покупки клиентом)
Также, за хорошую работу, мы всегда готовы в индивидуальном порядке рассматривать повышение вознаграждений на проектах.
Мы обработаем вашу заявку в течение 24 часов в будни. Ответ придет вам на указанную почту или в мессенджер. Если по какой-либо причине вы не получили от нас письмо, просьба связаться с нашим sales-менеджером по почте: sales@lobsters.pro
Внимание! Указывайте только корректные контактные данные. Если мы не сможем связаться с вами, вы не получите доступ к личному кабинету