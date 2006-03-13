Оферта

Настоящий документ «Публичная оферта о заключении партнерского договора» представляет собой предложение Индивидуального Предпринимателя Трэшмен Анатолия заключить партнерский договор о продвижении услуг третьих лиц на изложенных ниже условиях.

1. Общие положения

1.1. В настоящем документе и вытекающих или связанных с ним отношениях Сторон применяются следующие термины и определения: a) Оферта – текст настоящего документа со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему, размещенный на Сайте и доступный в сети Интернет по адресу: lobsters.pro/oferta. b) Договор – договор возмездного оказания Услуг вместе со всеми относящимися к нему Обязательными документами, заключенный между Заказчиком и Исполнителем на условиях настоящей Оферты. c) Сайт – автоматизированная информационная система, доступная в сети Интернет по адресу (включая поддомены) lobsters.pro d) Сервис – совокупность программных средств, связанных с ними функциональных возможностей и Контента, к которым Пользователям предоставляется доступ в маркетинговых целях. e) Рекламная площадка – сайт Исполнителя, с использованием которого осуществляется оказание Услуг. f) Партнерская программа – комплекс технических и организационных мероприятий, на основе которых Исполнителем осуществляется оказание Услуг. g) Заказчик – ИП Трэшмен Анатолий, выступающий в качестве администратора Сайта. h) Исполнитель – лицо, в законном владении или управлении которого находится Рекламная площадка. i) Рекламодатель – юридическое лицо, в том числе иностранное, которое заказывает и оплачивает рекламу через Сайт Заказчика. j) ID – уникальный номер, который получает Исполнитель в Учетной системе для использования в тексте размещаемой на Рекламной площадке реферальной ссылки с целью оказания Услуг и последующей регистрации совершаемых им Транзакций. k) Пользователь означает лицо, получившее доступ к продукту или услуге клиента Заказчика в результате переадресации с Рекламной площадки с использованием в соответствии с условиями Договора предоставленного Исполнителю ID. l) Учетная система – программно-аппаратный комплекс Заказчика или привлеченного им третьего лица, используемый для учета совершенных Пользователем Транзакций, расчетов и выполнения ряда, иных связанных с этим функций. m) Транзакция – успешно завершенный переход по реферальной ссылке или иное фактическое действие, совершенное Пользователем в соответствии с логикой Сервиса, за которое начисляется вознаграждение по условиям Договора. n) Услуги – услуги по продвижению продуктов и/или услуг клиентов Заказчика посредством переадресации Пользователей по реферальным ссылкам с использованием ID номеров. o) Отчетный период (Отчетный месяц) - календарный месяц в течение срока действия настоящего Договора (полный или неполный). Датой окончания Отчетного периода считается последний день соответствующего календарного месяца. p) Права на интеллектуальную собственность означают все исключительные и неисключительные имущественные авторские права и иные права на интеллектуальную собственность Заказчика или представляемых им лиц, на объекты интеллектуальной собственности, в том числе, но не ограничиваясь: программы для ЭВМ и базы данных, музыкальные, литературные и художественные произведения, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, ноу-хау. q) Обязательная документация – техническая, маркетинговая, правовая и иная документация Сервиса, которую Заказчик может предоставить Исполнителю или сделать для него доступной в иной форме (в том числе на своем сайте) в отношении или в связи с предоставлением и использованием Сервиса сторонами Договора и Пользователем. r) Контент означают любые документы и материалы, включая рекламные, промо-, демонстрационные и/или другие маркетинговые материалы Заказчика, касающиеся продуктов и/или услуг клиентов Заказчика, которые Исполнитель может использовать при оказании Услуг; s) Личный кабинет – web-страница Исполнителя на сайте Заказчика, доступная после авторизации с использованием пары «логин – пароль» и содержащая статистическую информацию из Учетной системы, среди которой возможно предоставление сведений о количестве и виде зарегистрированных Транзакций и сумме причитающегося Исполнителю вознаграждения в соответствующем Отчетном периоде. Кроме того, с использованием данной страницы до сведения Исполнителя могут доводиться иная информация, в том числе об изменении Оферты, Обязательной документации, порядка предоставления Сервиса и т.п. 1.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины и определения, не определенные в п.1.1. Оферты. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина или определения в тексте Оферты следует руководствоваться его толкованием, определенным: в первую очередь – документами, образующими Договор между Сторонами, во вторую очередь - законодательством Российской Федерации, и в последующем - обычаями делового оборота и научной доктриной. 1.3. Любая ссылка в настоящей Оферте на пункт (раздел Оферты) и/или ее условия, означает соответствующую ссылку на настоящую Оферту (ее раздел) и/или ее условия. 1.4. Участие в Партнерской программе любым способом и в любой форме в пределах ее объявленных функциональных возможностей, включая направление заявки на подключение Рекламной площадки, авторизация в Сервисе после регистрации, заполнение профиля в Личном кабинете, размещение реферальных ссылок Заказчика с использованием присвоенного ID, а равно иное использование Партнерской программы в соответствии с доведенными Заказчиком до всеобщего сведения правилами выражает ваше намерение заключить Договор на условиях настоящей Оферты. 1.5. Безусловным условием заключения Договора является безоговорочное принятие и соблюдение Исполнителем, применимых к отношениям сторон по Договору требований и положений, определенных в Обязательной документации, включая: a) Пользовательское соглашение, размещенное и/или доступное в сети Интернет по адресу https://thelobsters.ru/agreement и включающее общие условия подключения и использования Сервиса; b) Политика конфиденциальности, размещенная и/или доступная в сети Интернет по адресу https://thelobsters.ru/privacy, и содержащая правила предоставления и использования персональной информации, включая персональные данные. c) Тарифы, размещенные и/или доступные в сети Интернет по адресу https://thelobsters.ru/tarif, применяемые для расчета стоимости Услуг на дату регистрации Транзакции и включающие применительно к соответствующему виду и составу Услуг сведения о виде Транзакции и размере вознаграждения за ее совершение, а также иные необходимые условия оказания Услуг. Тарифы применяются к отношениям Сторон по Договору поскольку иное не согласовано между Сторонами при его заключении. 1.6. Воспользовавшись любой из указанных выше возможностей по использованию Партнерской программы, вы подтверждаете, что: a) Ознакомились с условиями настоящей Оферты в полном объеме до начала использования Партнерской программы. b) Принимаете все условия настоящей Оферты в полном объеме без каких-либо изъятий и ограничений с вашей стороны и обязуетесь их соблюдать или прекратить использование Партнерской программы. c) Оферта (в том числе любая из ее частей) может быть изменена Заказчиком без какого-либо специального уведомления. Новая редакция Оферты вступает в силу с момента ее размещения на сайте Заказчика, если иное не предусмотрено новой редакцией Оферты.

2. Предмет договора

2.1. Исполнитель обязуется за вознаграждение оказывать Заказчику Услуги, а Заказчик принимать и оплачивать Услуги в соответствии с Договором на условиях настоящей Оферты. 2.2. Услуги оказываются в течение всего срока предоставления Сервиса, если иное не будет отдельно согласовано Сторонами. 2.3. Поиск и привлечение Пользователей осуществляется посредством размещения Исполнителем на Рекламной площадке Контента и реферальных ссылок с использованием ID номера. 2.4. Партнерской программой могут устанавливаться дополнительные требования и ограничения по территории и способам поиска и привлечения Пользователей. 2.5. ID номера Исполнителя генерируются Исполнителем с использованием Личного кабинета. 2.6. Положения Договора не должны толковаться как предоставляющие Исполнителю Права на интеллектуальную собственность.

3. Обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется 3.1.1. Обеспечить продвижение продуктов и/или услуг клиентов Заказчика на Рекламной площадке с использованием выделенного ему ID. 3.1.2. Предоставить на утверждение Заказчику макеты рекламных материалов, которые содержат Контент, а также название или товарные знаки клиентов Заказчиков, а также их продуктов и/или услуги. Размещение подобных материалов возможно только на основании письменного разрешения и утверждения Заказчиком. 3.2. Заказчик обязуется: 3.2.1. Обеспечить круглосуточное непрерывное функционирование Сервиса, за исключением времени на плановую техническую профилактику. 3.2.2. Вести на основе собственных программных средств учет Транзакций; 3.2.3. Своевременно и в полном объеме производить оплату Услуг Исполнителя в соответствии с разделом 5 настоящей Оферты.

4. Гарантии

4.1. Сервис предоставляется для использования в информационных целях на условиях «как есть», в связи с чем вам не представляются какие-либо гарантии, что Сервис будет соответствовать вашим требованиям; услуги будут предоставляться непрерывно, быстро, надежно и без ошибок; результаты, которые могут быть получены с использованием Сервиса, будут точными и надежными; качество какого-либо продукта, услуги, информации и Контента, полученных с использованием Сервиса, будет соответствовать вашим ожиданиям; все ошибки в Контенте и/или программном обеспечении Сервиса будут исправлены. 4.2. Исполнитель гарантирует, что a) использование Партнерской программы будет осуществляться им исключительно для целей, разрешенных настоящей Офертой с соблюдением его положений, а равно требований применимого права и общепринятой практики; b) не будет совершать каких-либо действий, которые вступают в противоречие или препятствуют функционированию Сервиса (или работе соответствующего оборудования, сетей, или программного обеспечения, с помощью которых функционирует Сервис); c) использование им Партнерской программы для конкретных целей не нарушает имущественных и/или личных неимущественных прав третьих, а равно запретов и ограничений, установленных применимым правом, включая без ограничения: авторские и смежные права, права на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, права на промышленные образцы, права на использование изображений людей, и им получены все необходимые разрешения от уполномоченных лиц. 4.3. В случае нарушения любой из гарантий, Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком, третьими лицами, включая Пользователей, за причиненные в результате такого нарушения убытки в полном объеме.

5. Сроки и порядок расчетов. Отчетность

5.1. Вознаграждение Исполнителя рассчитывается на основе Тарифов, действующих на дату регистрации соответствующей Транзакции. 5.2. В случае, когда Исполнитель является плательщиком НДС, предусмотренное в п.5.1. Оферты вознаграждение Исполнителя включает НДС по ставке, действующей на дату окончания соответствующего Отчетного периода. 5.3. Заказчик производит расчет вознаграждения Исполнителя на основе данных Учетной системы о зарегистрированных Транзакциях, которые безусловно признаются Исполнителем. По результатам расчета в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания Отчетного периода до Исполнителя доводится через Личный кабинет информация о причитающемся ему вознаграждении за соответствующий Отчетный период. 5.4. В течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с окончания квартала (31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря) Исполнитель составляет, подписывает и направляет Заказчику акт оказанных услуг (далее – «Акт») на сумму вознаграждения за квартал. Акты должны быть загружены в личный кабинет Исполнителя. Не реже одного раза в год Исполнитель предоставляет оригиналы документов с подписью, любым способом согласованным с Заказчиком. 5.5. В случае если Исполнитель является плательщиком НПД (Самозанятым), то на каждую выплаченную ему Заказчиком сумму обязуется передать Заказчику чек, сформированный при расчете за услуги. 5.5.1. В случае невыдачи чека, указанного в п. 5.5. настоящего Договора, в срок до 9-го числа месяца следующего за месяцем, в котором была произведена оплата, Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф в размере 30% от каждой суммы, на которую не был выдан чек. 5.5.2. В случае аннулирования ранее выданного чека, без согласования с Заказчиком, Исполнитель обязуется вернуть заказчику всю сумму оплаты, на которую был выписан чек, а также уплатить штраф в размере 30% от суммы аннулированного чека. 5.5.3. В случае снятия Исполнителя с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход он обязуется сообщить об этом Заказчику письменно в течение 3 дней с даты снятия с такого учета. 5.6. Выплата вознаграждения производится Заказчиком в срок, не превышающий 20 (Двадцать) рабочих дней с момента окончания соответствующего Отчетного периода и оплаты услуг Заказчика клиентами Заказчика, при условии получения, к указанному в п. 5.4. настоящей Оферты, сроку Акта на сумму начисленного вознаграждению за соответствующий квартал. При этом выплата вознаграждения не производится Заказчиком до момента образования задолженности перед Исполнителем в размере 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей. В случае отсутствия надлежаще оформленного Акта в срок, указанный в п. 5.4. настоящей Оферты, Заказчик вправе приостановить выплаты до полного исполнения своих обязательств Исполнителем. 5.7. Заказчик уплачивает вознаграждение Исполнителю путем перечисления денежных средств на указанный в Личном кабинете Исполнителя банковский счет в безналичном порядке. 5.8. Если Исполнитель не признается налоговым резидентом Российской Федерации, подлежат применению следующие условия: 5.8.1. За изъятиями, предусмотренными настоящим пунктом, каждая Сторона самостоятельно отвечает за выплату своих налогов (включая, без ограничений, налог на доход, налог на потребление, налог с продаж, налог на использование, НДС, акциз и иные подобные налоги), вознаграждений за использование и подобных сборов, налагаемых на вознаграждение, полученное каждой Стороной в отдельности в соответствии с Договором. 5.8.2. Если на выплату вознаграждения Исполнителю по Договору наложены налоговые удержания в Российской Федерации, Заказчик может удерживать из этих выплат соответствующую сумму установленных налоговых удержаний, при условии: а) своевременно и должным образом переводить данные налоговые удержания соответствующему государственному учреждению; b) в пределах Соглашения, если это применимо, обеспечивать освобождение или снижение ставки налоговых удержаний в отношении любых платежей вознаграждения, Заказчик производит удержание только в отношении той части такого платежа, которая не освобождена от налога, и/или использует только соответствующую пониженную ставку удержания при расчете суммы вычетов из каких-нибудь вознаграждений, выплачиваемых Заказчиком в соответствии с Договором; c) что обязательства Заказчика по условиям данного раздела останутся в силе после расторжения, аннулирования и истечения срока Договора. 5.8.3. Исполнитель соглашается предоставлять Заказчику информацию или документацию, разумно требуемые Заказчиком (например, свидетельство о резидентстве или любую другую его замену), так, чтобы иметь возможность подать заявление, делаемое по Соглашению для того, чтобы снизить или исключить любые удержания или вычеты, требуемые по закону с любых сумм, подлежащих выплате Исполнителю по данному Договору. 5.8.4. В случае, если вышеупомянутая необходимая документация (или любой другой будущий его эквивалент) не предоставлен Исполнителем, Заказчик может либо (а) отложить оплату существующего вознаграждения до того, как необходимая документация будет предоставлена Заказчику или (b) оплатить существующее вознаграждение после применения удержаний, требуемых согласно применимому праву. 5.8.5. Для целей настоящего Договора термин «Соглашение» означает любую применимую конвенцию или соглашение (a) между Российской Федерацией и государством постоянного места нахождения Исполнителя, в том числе об избежании двойного налогообложения и предупреждения от уклонения налогов на доход, и (b) любые поправки, инструкции и протоколы к таким конвенциям или соглашениям и их редакции.

6. Ответственность сторон. Форс-мажор

6.1. Стороны несут ответственность за нарушение обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.2. Исполнителю запрещается переходить по своим собственным реферальным ссылкам, либо просить других Пользователей переходить по реферальным ссылкам, либо использовать любые другие виды накруток переходов. 6.3. Строго запрещается размещать реферальную ссылку: в системах активной рекламы (САР), платного просмотра рекламных писем, оплачиваемых заданий и подобных систем (Seosprint, Socpublic, Wmmail, Vipip, Seo-fast, Wmpublic, Profitcentr, Greenstree, Fastprom, Webisida, Wmrfast, Wmrok, Vktarget, Vipip, Wm-seo и многие другие); на Рекламных площадках, пользующихся услугами сервисов из предыдущего пункта; в массовых рассылках писем, электронных сообщений в различных сервисах (СПАМ); на Рекламных площадках, принудительно открывающих окна браузера (в т.ч. дорвеи), либо открывающих сайт в скрытом фрейме; на Рекламных площадках, созданных только ради рекламы реферальных ссылок; на Рекламных площадках, распространяющих любые материалы, прямо или косвенно нарушающие законодательство РФ; на веб-страницах, публикующих списки сайтов с "бесплатными бонусами" и "BTC-кранами" на веб-страницах, закрытых от публичного просмотра. Например, закрытые группы и страницы в социальных сетях, закрытые разделы форумов и т.п. Рекламные площадки, нарушающие вышеперечисленные правила, будут занесены в черный список Партнерской программы. Начисление и оплата за Транзакции Пользователей, пришедших с подобных Рекламных площадок производиться не будет. 6.4. При подозрении в накрутке вознаграждения по Партнерской программе (создании фиктивного потока переходов) Заказчик оставляет за собой право: запрашивать у Исполнителя скриншоты размещенного на Рекламной площадке Контента; запрашивать доступ к статистике посещений Рекламных площадок, на которых были размещены реферальные ссылки; блокировать Личный кабинет Исполнителя. 6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти, органом местного самоуправления правового акта, повлекшие невозможность исполнения настоящего Договора. 6.6. При наступлении и прекращении указанных в п. 6.5. обстоятельств Сторона по Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону. 6.7. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п. 6.7. Договора, Сторона, для которой указанными обстоятельствами создана невозможность исполнения обязательств, не вправе ссылаться на указанные обстоятельства в качестве основания для освобождения от ответственности. 6.8. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обязательства и их последствия. 6.9. Если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, продлятся свыше трех месяцев, Заказчик и Исполнитель должны договориться о судьбе Договора.

7. Условия предоставления информации о рекламе в единый реестр интернет-рекламы

7.1 Руководствуясь Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ (далее - “Закон о Рекламе”), Стороны настоящим утверждают порядок взаимодействия в рамках исполнения обязанностей Сторон по передаче информации о распространенной в сети «Интернет» рекламе, подлежащей учету, хранению и обработке федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи (далее – далее — «Уполномоченный орган») через единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). 7.2 Если иное не согласовано Сторонами, Исполнитель обязуется в соответствии с требованиями Закона: 7.2.1 своевременно получать/обеспечить получение от оператора рекламных данных (ОРД) идентификаторы рекламы (токены) для каждого рекламного материала Рекламодателя (РМ), до начала распространения РМ в сети «Интернет»; 7.2.2 разместить (обеспечить размещение) на каждом РМ (если такая информация не была указана Рекламодателем): а) пометку «реклама» б) указание на Рекламодателя как рекламодателя РМ и (или) сайт (страницу сайта) с информацией о Рекламодателе; 7.2.3 предоставить (обеспечить предоставление) за Рекламодателя и Заказчика всю информацию о распространенной рекламе и иную необходимую информацию в ЕРИР через ОРД в порядке и сроки, установленные законодательством РФ, в т.ч. информацию о Рекламодателе и каждом его рекламном материале, распространяемом Исполнителем (и при организации распространения Исполнителем) и подлежащим учету в соответствии с Законом, с соблюдением сроков, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 № 974. Исполнитель подтверждает и гарантирует соответствие Закону всего состава информации, предоставляемой в ОРД (в т.ч. третьими лицами, при размещении РМ, если применимо), включая весь необходимый объем информации о Рекламодателе и РМ, подлежащие учету, хранению и обработке Уполномоченным органом в соответствии с п. 2 и п.5 Распоряжения Правительства РФ от 30.05.2022 № 1362-р, при условии, что Рекламодатель и Заказчик передали Исполнителю такую информацию о Рекламодателе и РМ. 2.4. В течение двух календарных дней с момента получения запроса от Заказчика (в т.ч. по электронной почте или в мессенджере Телеграм) предоставлять информацию: - об идентификаторе рекламы; - о выборе ОРД - о заключении договора с обязанностью о передаче информации в ЕРИР за Рекламодателя с лицом, обязанным передавать такую информацию. 2.5. Вносить исправления в информацию, передаваемую в ОРД и ЕРИР, в случае получения от Заказчика или Рекламодателя измененной информации и/или получения запроса от ОРД по предварительному согласованию с Заказчиком. 7.3 В случае, если Исполнитель привлекает третьих лиц для распространения РМ Рекламодателя, он обязуется обеспечить исполнение обязательств, указанных в статье 7, соответствующими третьими лицами. 7.4 В рамках оказания услуг, предусмотренных Договором, и исключительно в целях предоставления информации, подлежащей учету Уполномоченным органом о распространенных РМ Рекламодателя и Заказчика, Исполнитель имеет право передавать данные о Рекламодателе и Заказчике в составе, определенном Распоряжением Правительства РФ от 30.05.2022 № 1362-р, третьим лицам, привлекаемым Исполнителем для оказания услуг по Договору и операторам рекламных данных. 7.5 Исполнитель, при размещении (организации размещения) РМ, подтверждает и гарантирует полноту, достоверность, актуальность и своевременность предоставления информации, подлежащей учету, хранению и обработке Уполномоченным органом в соответствии с Законом. 7.6 В случае предъявления государственными органами/третьими лицами к Рекламодателю или Заказчику требований об оплате штрафных санкций по причинам, связанным с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Исполнителем обязанностей, предусмотренных пп. 7.1-7.5 Договора и/или нарушением гарантий (выявлением несоответствия действительности) заявленных Исполнителем, Исполнитель обязуется урегулировать указанные претензии, требования, иски своими силами и за свой счет, несет всю ответственность за такие нарушения, возмещает Исполнителю и/или Рекламодателю все возникшие в результате этого убытки (включая судебные расходы, расходы по уплате штрафов, начисленных контролирующими органами), в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения письменного требования об их оплате от Исполнителя.

8. Разрешение споров. Применимое право

8.1 Все споры или разногласия, возникающие по настоящей Оферте и заключенному на ее основании Договору или в связи с ними, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 8.2 В случае невозможности достичь согласия путем переговоров споры сторон, вытекающие из отношений по настоящей Оферте или заключенному в соответствии с ней Договору, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Заказчика в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации. 8.3 При разрешении всех вопросов, не урегулированных настоящей Офертой, а также в связи с исполнением Сторонами Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

9. Срок действия оферты. Изменение и отзыв

9.1. Оферта вступает в силу с момента размещения на Сайте Заказчика и действует до момента ее отзыва Заказчиком. 9.2. Заказчик оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. Сведения об изменении или отзыве Оферты доводятся до Исполнителя по выбору Заказчика посредством размещения на сайте Заказчика, путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес, указанный Исполнителем при заключении Договора или в ходе его исполнения, либо уведомления через Личный кабинет Исполнителя. 9.3. В случае отзыва Оферты или внесения изменений в Оферту, последние вступают в силу с момента доведения об этом сведений до Исполнителя, если иной срок вступления их в силу не определен Офертой или дополнительно при таком сообщении. 9.4. Указанные в Оферте обязательные для Сторон документы утверждаются, дополняются и изменяются Заказчиком по собственному усмотрению и доводятся до сведения Исполнителя в порядке, предусмотренном для уведомления Исполнителя об изменении Оферты.

10. Срок действия, изменение или расторжение договора

10.1. Договор вступает в силу с момента принятия Оферты в соответствии с условиями п.1.4. – 1.6. Оферты и действует: а) до момента окончания предоставления Сервиса, б) до отзыва Оферты, либо в) до момента расторжения Договора. 10.2. Исполнитель соглашается и признает, что внесение изменений в Оферту и (или) указанные в ней обязательные для Сторон документы влечет за собой автоматические изменение заключенного и действующего между Сторонами Договора, если Исполнитель не отказался от исполнения Договора на новых условиях до установленного момента вступления их в силу и продолжает пользоваться Партнерской программой по истечении указанного срока. Изменения Договора вступают в силу одновременно с такими изменениями в Оферту и (или) указанные в ней обязательные для Сторон документы. Во избежание сомнений, уведомление Заказчиком о внесении изменений в Оферту и (или) указанные в ней Обязательные документы и их принятие Исполнителем в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, создает дополнительное соглашение к Договору об изменении его условий. 10.3. Договор может быть расторгнут: 10.3.1. По соглашению Сторон в любое время. 10.3.2. По инициативе Заказчика путем одностороннего отказа от его исполнения в случае нарушения Исполнителем обязательств по Договору без предварительного уведомления. 10.3.3. По инициативе любой из Сторон с уведомлением другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней. 10.3.4. По иным основаниям, предусмотренным Офертой или применимым правом. 10.4. В случае если одно или более положений Оферты или Договора являются по какой-либо причине недействительными, не имеющими юридической силы, такая недействительность не оказывает влияния на действительность любого другого положения Оферты или Договора, которые остаются в силе. 10.5. Не вступая в противоречие с условиями Оферты, Стороны вправе в любое время оформить заключенный Договор в форме письменного документа, выражающего содержание действующей Оферты.

Реквизиты заказчика:

Индивидуальный предприниматель Трэшмен Анатолий

ИНН: 671408354802

ОГРНИП: 321673300043226

Директор: Трэшмен Анатолий

Юридический и почтовый адрес :2-й Смоленский Ручей, 1, Смоленск, Смоленская обл., Россия, 214005

Email: account@lobsters.pro

Редакция от 11 июля 2023 г.