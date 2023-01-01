Политика конфиденциальности
Настоящий документ «Политика конфиденциальности» (далее – по тексту – «Политика») представляет собой правила использования ИП "Трэшмен Анатолий" (далее – «Администратор») персональной информации Пользователя.
1. Общие положения
- 1.1. Настоящая Политика является неотъемлемой частью Пользовательского соглашения (далее – «Соглашение»), размещенного и/или доступного в сети Интернет по адресу: lobsters.pro/privacy, а также иных заключаемых с Пользователем договоров, когда это прямо предусмотрено их условиями.
- 1.2. Заключая Соглашение вы свободно, своей волей и в своих интересах даете письменное согласие на следующие способы обработки Персональной информации: сбор, запись, систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам, в том числе трансграничная передача на территорию иностранных государств, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в установленных настоящей Политикой целях с использованием средств автоматизации или без использования таких средств по усмотрению Администратора.
- 1.3. К настоящей Политике, включая толкование ее положений и порядок принятия, исполнения, изменения и прекращения, подлежит применению законодательство Российской Федерации.
- 1.4. Здесь и далее в Политике используются термины и определения, предусмотренные Соглашением, а также иными заключаемыми с Пользователем Договорами, если иное не предусмотрено настоящей Политикой или не вытекает из ее существа. В иных случаях толкование применяемого в Политике термина производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, или научной доктриной.
2. Персональная информация
- 2.1. Под персональной информацией в настоящей Политике понимается:
- 2.1.1. Информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации или авторизации, а также в процессе дальнейшего использования Сервиса, включая персональные данные Пользователя.
- 2.1.2. Данные, которые передаются в автоматическом режиме в зависимости от настроек программного обеспечения Пользователя в обезличенном виде.
- 2.2. Администратор вправе устанавливать требования к составу Персональной информации Пользователя, которая должна обязательно предоставляться для использования Сервиса. Если определенная информация не помечена Администратором как обязательная, ее предоставление или раскрытие осуществляется Пользователем на свое усмотрение.
- 2.3. При регистрации Пользователем обязательно указываются имя, адрес электронной почты, вид деятельности, URL сайта подключаемой рекламной площадки, номер телефона или ник в мессенджере.
- 2.4. Зарегистрированный Пользователь при заполнении профиля в Личном кабинете Сайт указывает платежные реквизиты банковской карты или банковского счета.
- 2.5. Дополнительно Пользователь может предоставить Администратору сведения, указанные в отдельном запросе или анкете, размещенной Личном кабинете.
- 2.6. Администратор не осуществляет проверку достоверности предоставляемой Персональной информации и наличия у Пользователя необходимого согласия на ее обработку в соответствии с настоящей Политикой, полагая, что Пользователь действует добросовестно, осмотрительно и прилагает все необходимые усилия к поддержанию такой информации в актуальном состоянии и получению всех необходимых согласий субъектов персональных данных.
- 2.7. Пользователь осознает и принимает возможность использования на Сайте Администратора программного обеспечения третьих лиц, в результате чего такие лица могут получать и передавать указанные в п.2.1.2 данные в обезличенном виде. К указанному программному обеспечению третьих лиц относятся системы сбора статистики посещений Google Analytics и Яндекс.Метрика. Состав и условия сбора обезличенных данных с использованием программного обеспечения третьих лиц определяются непосредственно их владельцами и могут включать: данные браузера (тип, версия, cookie); данные устройства и место его положения; данные операционной системы (тип, версия, разрешение экрана); данные запроса (время, источник перехода, IP-адрес).
- 2.8. Пользователь поручает Администратору осуществлять обработку обезличенных данных о посетителях подключаемой к Сервису рекламной площадки, получаемых с использованием программного обеспечения третьих лиц.Указанное программное обеспечение третьих лиц может включать следующие системы сбора и обработки аналитических данных: инструменты аналитики (пиксели) социальных сетей: Facebook (https://www.facebook.com) , Вконтакте (https://vk.com); трекеры трафика http://binom.org
- 2.9. Состав, а также условия сбора и использования обезличенных данных правообладателями указанного в п.2.7. и/или 2.8. программного обеспечения определяются непосредственно такими правообладателями и регулируются документами, которые размещены и/или доступны на их сайтах в сети Интернет. Принимая настоящую Политику, а также устанавливая определенные настройки в своем программном обеспечении, в т.ч. в операционной системе устройства, Пользователь соглашается с условиями сбора и использования данных правообладателями указанного выше программного обеспечения и Администратором и обязуется в явном виде информировать посетителей рекламной площадки о сборе обезличенных данных.
- 2.10. Администратор не несет ответственность за порядок использования Персональной информации Пользователя третьими лицами, с которыми Пользователь самостоятельно взаимодействует в рамках использования Сервиса.
- 2.11 Обезличенные данные не объединяются с информацией о Пользователе, указанной в п.2.1.1 и не используются для идентификации Пользователей.
3. Цели обработки Персональной информации
- 3.1. Администратор осуществляет обработку, в том числе сбор и хранение только той Персональной информации, которая необходима для заключения и исполнения Соглашения и иных договоров с Пользователями.
- 3.2. Администратор вправе использовать Персональную информацию в следующих целях:
- 3.2.1 Заключение Соглашения на использование Сервиса, а равно заключение иных договоров с использованием Сервиса. Заключение Соглашения и иного договора осуществляется в дистанционном порядке посредством обмена электронными документами, которые подписываются простой электронной подписью. При этом роль ключа простой электронной подписи Пользователя могут выполнять адрес его электронной почты или ник в мессенджере или абонентский номер телефона. Поэтому они запрашиваются при регистрации.
- 3.2.2. Идентификация Пользователя в рамках исполнения обязательств по Соглашению и иным заключенным с ним Договорам. Личный кабинет Пользователя связан с адресом электронной почты Пользователя, который используется в виде логина для авторизации в Сервисе.
- 3.2.3 Исполнение обязательств по Соглашению и иным заключенным договорам, включая предоставление Пользователю доступа к Сервису и технической поддержки. Доступ к функциональным возможностям Сервиса предоставляется с использованием программных средств Сайта. Обращения в службу поддержки принимаются через формы на Сайте или с использованием электронной почты или мессенджера Пользователя.
- 3.2.4. Обеспечение безопасности и конфиденциальности Персональной информации Пользователя в рамках Соглашения. В целях проверки подозрительных действий на Сайте собираются информация об используемом Пользователем для посещения Сайта IP-адресе и браузере.
- 3.2.5. Выставление счетов и возврат остатка денежных средств в случае расторжения заключенных с Пользователем возмездных договоров. Для осуществления расчетов по заключенным с Пользователем договорам запрашиваются банковские реквизиты. В целях возврата оплаченных по договору средств Пользователь может быть предоставить в собственноручном заявлении дополнительную информации в соответствии с требованиями законодательства.
- 3.2.6. Нотификация в рамках информационного обслуживания и улучшения качества Сервиса по Соглашению и иным заключенным договорам, в том числе с привлечением третьих лиц. Для этого при регистрации запрашивается адрес электронной почты Пользователя, ник в мессенджере или абонентский номер телефона.
- 3.2.7. Проведение маркетинговых, статистических и иных исследований на основе обезличенных данных в целях улучшения качества предоставляемого Сервиса. Данные из Google Analytics и Яндекс.Метрики в обезличенном виде собираются и анализируются, чтобы узнать, сколько времени Пользователи проводят на различных страницах Сайта, их интересах и предпочтениях.
- 3.2.8. Обезличенные данные посетителей рекламных площадок Пользователя обрабатываются по поручению Пользователя в рамках заключенных с Администратором возмездных договоров в рекламных и маркетинговых целях. Для данных целей используются программные продукты третьих лиц, указанные в п.2.8.
4. Требования к защите Персональной информации
- 4.1. Администратор осуществляет хранение Персональной информации и обеспечивает ее охрану от несанкционированного доступа и распространения в соответствии с внутренними правилами и регламентами.
- 4.2. В отношении Персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, за исключением случаев, когда технология предоставляемого Сервиса или настройки используемого Пользователем программного обеспечения предусматривают открытый обмен информацией с иными участниками и пользователями сети Интернет.
- 4.3. В целях повышения качества Сервиса, Администратор вправе хранить лог-файлы о действиях, совершенных Пользователем в рамках использования Сервиса, а также в связи с заключением и исполнением Пользователем Соглашения и иных договоров со своей стороны, в течение 12 (Двенадцати) месяцев.
5. Передача информации
- 5.1. Администратор вправе передать Персональную информацию третьим лицам в следующих случаях:
- 5.1.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия, включая случаи применения Пользователем настроек используемого программного обеспечения, не ограничивающих предоставление определенной информации;
- 5.1.2. Передача необходима в рамках использования Пользователем функциональных возможностей Сервиса;
- 5.1.3. Передача требуется для заключения и исполнения договоров с использованием Сервиса, в том числе в связи с привлечением третьих лиц – поставщиков услуг и информационно-технических решений;
- 5.1.4. В связи с передачей Сайта Администратора во владение, пользование или собственность такого третьего лица, или уступкой прав по заключенным с Пользователем договорам в пользу третьего лица;
- 5.1.5. По запросу суда или иного уполномоченного государственного органа в рамках установленной законодательством процедуры;
- 5.1.6. Для защиты прав и законных интересов Администратора в связи с нарушением заключенных с Пользователем Договоров.
6. Изменение Персональной информации
- 6.1. Пользователь вправе в любой момент самостоятельно отредактировать в своем Личном кабинете предоставленную им при регистрации или авторизации Персональную информацию.
- 6.2. В случае прекращения заключенного договора, Пользователь вправе удалить предоставленные персональные данные самостоятельно с использованием Личного кабинета на Сайте либо обратившись в службу поддержки Администратора по адресу электронной почты account@lobsters.pro.
7. Изменение Политики конфиденциальности
- 7.1. Настоящая Политика может быть изменена или прекращена Администратором в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Администратора, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
- 7.2. Действующая редакция Политики находится на Сайте Администратора в сети Интернет по адресу lobsters.pro/privacy.
Администратор:
- Индивидуальный предприниматель Трэшмен Анатолий
- ИНН: 671408354802
- ОГРНИП: 321673300043226
- Директор: Трэшмен Анатолий
- Юридический и почтовый адрес :2-й Смоленский Ручей, 1, Смоленск, Смоленская обл., Россия, 214005
- Email: account@lobsters.pro