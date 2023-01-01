Политика конфиденциальности

Настоящий документ «Политика конфиденциальности» (далее – по тексту – «Политика») представляет собой правила использования ИП "Трэшмен Анатолий" (далее – «Администратор») персональной информации Пользователя.

1. Общие положения

  1. 1.1. Настоящая Политика является неотъемлемой частью Пользовательского соглашения (далее – «Соглашение»), размещенного и/или доступного в сети Интернет по адресу: lobsters.pro/privacy, а также иных заключаемых с Пользователем договоров, когда это прямо предусмотрено их условиями.
  2. 1.2. Заключая Соглашение вы свободно, своей волей и в своих интересах даете письменное согласие на следующие способы обработки Персональной информации: сбор, запись, систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ) третьим лицам, в том числе трансграничная передача на территорию иностранных государств, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в установленных настоящей Политикой целях с использованием средств автоматизации или без использования таких средств по усмотрению Администратора.
  3. 1.3. К настоящей Политике, включая толкование ее положений и порядок принятия, исполнения, изменения и прекращения, подлежит применению законодательство Российской Федерации.
  4. 1.4. Здесь и далее в Политике используются термины и определения, предусмотренные Соглашением, а также иными заключаемыми с Пользователем Договорами, если иное не предусмотрено настоящей Политикой или не вытекает из ее существа. В иных случаях толкование применяемого в Политике термина производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, или научной доктриной.

2. Персональная информация

  1. 2.1. Под персональной информацией в настоящей Политике понимается:
  2. 2.1.1. Информация, которую Пользователь предоставляет о себе самостоятельно при регистрации или авторизации, а также в процессе дальнейшего использования Сервиса, включая персональные данные Пользователя.
  3. 2.1.2. Данные, которые передаются в автоматическом режиме в зависимости от настроек программного обеспечения Пользователя в обезличенном виде.
  4. 2.2. Администратор вправе устанавливать требования к составу Персональной информации Пользователя, которая должна обязательно предоставляться для использования Сервиса. Если определенная информация не помечена Администратором как обязательная, ее предоставление или раскрытие осуществляется Пользователем на свое усмотрение.
  5. 2.3. При регистрации Пользователем обязательно указываются имя, адрес электронной почты, вид деятельности, URL сайта подключаемой рекламной площадки, номер телефона или ник в мессенджере.
  6. 2.4. Зарегистрированный Пользователь при заполнении профиля в Личном кабинете Сайт указывает платежные реквизиты банковской карты или банковского счета.
  7. 2.5. Дополнительно Пользователь может предоставить Администратору сведения, указанные в отдельном запросе или анкете, размещенной Личном кабинете.
  8. 2.6. Администратор не осуществляет проверку достоверности предоставляемой Персональной информации и наличия у Пользователя необходимого согласия на ее обработку в соответствии с настоящей Политикой, полагая, что Пользователь действует добросовестно, осмотрительно и прилагает все необходимые усилия к поддержанию такой информации в актуальном состоянии и получению всех необходимых согласий субъектов персональных данных.
  9. 2.7. Пользователь осознает и принимает возможность использования на Сайте Администратора программного обеспечения третьих лиц, в результате чего такие лица могут получать и передавать указанные в п.2.1.2 данные в обезличенном виде. К указанному программному обеспечению третьих лиц относятся системы сбора статистики посещений Google Analytics и Яндекс.Метрика. Состав и условия сбора обезличенных данных с использованием программного обеспечения третьих лиц определяются непосредственно их владельцами и могут включать: данные браузера (тип, версия, cookie); данные устройства и место его положения; данные операционной системы (тип, версия, разрешение экрана); данные запроса (время, источник перехода, IP-адрес).
  10. 2.8. Пользователь поручает Администратору осуществлять обработку обезличенных данных о посетителях подключаемой к Сервису рекламной площадки, получаемых с использованием программного обеспечения третьих лиц.Указанное программное обеспечение третьих лиц может включать следующие системы сбора и обработки аналитических данных: инструменты аналитики (пиксели) социальных сетей: Facebook (https://www.facebook.com) , Вконтакте (https://vk.com); трекеры трафика http://binom.org
  11. 2.9. Состав, а также условия сбора и использования обезличенных данных правообладателями указанного в п.2.7. и/или 2.8. программного обеспечения определяются непосредственно такими правообладателями и регулируются документами, которые размещены и/или доступны на их сайтах в сети Интернет. Принимая настоящую Политику, а также устанавливая определенные настройки в своем программном обеспечении, в т.ч. в операционной системе устройства, Пользователь соглашается с условиями сбора и использования данных правообладателями указанного выше программного обеспечения и Администратором и обязуется в явном виде информировать посетителей рекламной площадки о сборе обезличенных данных.
  12. 2.10. Администратор не несет ответственность за порядок использования Персональной информации Пользователя третьими лицами, с которыми Пользователь самостоятельно взаимодействует в рамках использования Сервиса.
  13. 2.11 Обезличенные данные не объединяются с информацией о Пользователе, указанной в п.2.1.1 и не используются для идентификации Пользователей.

3. Цели обработки Персональной информации

  1. 3.1. Администратор осуществляет обработку, в том числе сбор и хранение только той Персональной информации, которая необходима для заключения и исполнения Соглашения и иных договоров с Пользователями.
  2. 3.2. Администратор вправе использовать Персональную информацию в следующих целях:
  3. 3.2.1 Заключение Соглашения на использование Сервиса, а равно заключение иных договоров с использованием Сервиса. Заключение Соглашения и иного договора осуществляется в дистанционном порядке посредством обмена электронными документами, которые подписываются простой электронной подписью. При этом роль ключа простой электронной подписи Пользователя могут выполнять адрес его электронной почты или ник в мессенджере или абонентский номер телефона. Поэтому они запрашиваются при регистрации.
  4. 3.2.2. Идентификация Пользователя в рамках исполнения обязательств по Соглашению и иным заключенным с ним Договорам. Личный кабинет Пользователя связан с адресом электронной почты Пользователя, который используется в виде логина для авторизации в Сервисе.
  5. 3.2.3 Исполнение обязательств по Соглашению и иным заключенным договорам, включая предоставление Пользователю доступа к Сервису и технической поддержки. Доступ к функциональным возможностям Сервиса предоставляется с использованием программных средств Сайта. Обращения в службу поддержки принимаются через формы на Сайте или с использованием электронной почты или мессенджера Пользователя.
  6. 3.2.4. Обеспечение безопасности и конфиденциальности Персональной информации Пользователя в рамках Соглашения. В целях проверки подозрительных действий на Сайте собираются информация об используемом Пользователем для посещения Сайта IP-адресе и браузере.
  7. 3.2.5. Выставление счетов и возврат остатка денежных средств в случае расторжения заключенных с Пользователем возмездных договоров. Для осуществления расчетов по заключенным с Пользователем договорам запрашиваются банковские реквизиты. В целях возврата оплаченных по договору средств Пользователь может быть предоставить в собственноручном заявлении дополнительную информации в соответствии с требованиями законодательства.
  8. 3.2.6. Нотификация в рамках информационного обслуживания и улучшения качества Сервиса по Соглашению и иным заключенным договорам, в том числе с привлечением третьих лиц. Для этого при регистрации запрашивается адрес электронной почты Пользователя, ник в мессенджере или абонентский номер телефона.
  9. 3.2.7. Проведение маркетинговых, статистических и иных исследований на основе обезличенных данных в целях улучшения качества предоставляемого Сервиса. Данные из Google Analytics и Яндекс.Метрики в обезличенном виде собираются и анализируются, чтобы узнать, сколько времени Пользователи проводят на различных страницах Сайта, их интересах и предпочтениях.
  10. 3.2.8. Обезличенные данные посетителей рекламных площадок Пользователя обрабатываются по поручению Пользователя в рамках заключенных с Администратором возмездных договоров в рекламных и маркетинговых целях. Для данных целей используются программные продукты третьих лиц, указанные в п.2.8.

4. Требования к защите Персональной информации

  1. 4.1. Администратор осуществляет хранение Персональной информации и обеспечивает ее охрану от несанкционированного доступа и распространения в соответствии с внутренними правилами и регламентами.
  2. 4.2. В отношении Персональной информации Пользователя сохраняется ее конфиденциальность, за исключением случаев, когда технология предоставляемого Сервиса или настройки используемого Пользователем программного обеспечения предусматривают открытый обмен информацией с иными участниками и пользователями сети Интернет.
  3. 4.3. В целях повышения качества Сервиса, Администратор вправе хранить лог-файлы о действиях, совершенных Пользователем в рамках использования Сервиса, а также в связи с заключением и исполнением Пользователем Соглашения и иных договоров со своей стороны, в течение 12 (Двенадцати) месяцев.

5. Передача информации

  1. 5.1. Администратор вправе передать Персональную информацию третьим лицам в следующих случаях:
  2. 5.1.1. Пользователь выразил свое согласие на такие действия, включая случаи применения Пользователем настроек используемого программного обеспечения, не ограничивающих предоставление определенной информации;
  3. 5.1.2. Передача необходима в рамках использования Пользователем функциональных возможностей Сервиса;
  4. 5.1.3. Передача требуется для заключения и исполнения договоров с использованием Сервиса, в том числе в связи с привлечением третьих лиц – поставщиков услуг и информационно-технических решений;
  5. 5.1.4. В связи с передачей Сайта Администратора во владение, пользование или собственность такого третьего лица, или уступкой прав по заключенным с Пользователем договорам в пользу третьего лица;
  6. 5.1.5. По запросу суда или иного уполномоченного государственного органа в рамках установленной законодательством процедуры;
  7. 5.1.6. Для защиты прав и законных интересов Администратора в связи с нарушением заключенных с Пользователем Договоров.

6. Изменение Персональной информации

  1. 6.1. Пользователь вправе в любой момент самостоятельно отредактировать в своем Личном кабинете предоставленную им при регистрации или авторизации Персональную информацию.
  2. 6.2. В случае прекращения заключенного договора, Пользователь вправе удалить предоставленные персональные данные самостоятельно с использованием Личного кабинета на Сайте либо обратившись в службу поддержки Администратора по адресу электронной почты account@lobsters.pro.

7. Изменение Политики конфиденциальности

  1. 7.1. Настоящая Политика может быть изменена или прекращена Администратором в одностороннем порядке без предварительного уведомления Пользователя. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения на Сайте Администратора, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
  2. 7.2. Действующая редакция Политики находится на Сайте Администратора в сети Интернет по адресу lobsters.pro/privacy.

Администратор:

  • Индивидуальный предприниматель Трэшмен Анатолий
  • ИНН: 671408354802
  • ОГРНИП: 321673300043226
  • Директор: Трэшмен Анатолий
  • Юридический и почтовый адрес :2-й Смоленский Ручей, 1, Смоленск, Смоленская обл., Россия, 214005
  • Email: account@lobsters.pro
Редакция от 11 июля 2023 г.