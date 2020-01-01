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Кейс: Миллион за 3 дня
Кира Юхтенко, YouTube канал InvestFuture, в одном из выпусков анонсировала акцию “Вечной бесплатное обслуживание Tinkoff Black” и заработала 1 млн+.
Срок проведения акции: 3 дня
Просмотры ролика: 82 000
Оплаченные заявки: 1 269
Выплачено: 1 015 200 ₽
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Уже 4 года
стараемся для вас
ОлегGarageBiz
Мне нравится Lobsters по целому ряду причин:
1. Через неделю после первого ролика уже получил первые деньги.
2. Интересные офферы, своевременная оплата приведенных заявок.
3. Менеджеры Lobsters предлагают помощь в работе и предоставляют материалы для рекламных постов и интеграций.
4. Хороший удобный интерфейс личного кабинета.
5. Бухгалтерия сама готовит все документы (счета и акты для моего ИП). Мне остается лишь несколько раз в год распечатать и прислать скан. Не просят каждую неделю слать бумажную корреспонденцию, что упрощает работу.
6. Руководитель Анатолий всегда на связи и отвечает быстро на любые вопросы. Также быстро работает и техподдержка.
В целом, у меня отличный опыт сотрудничества. Я буду рад продолжить сотрудничать с Lobsters в будущем. У меня даже не возникает мысли пробовать другие CPA сети, т.к. здесь есть основные офферы по Тинькофф Банку
КонстантинНакопи денег
Офферы обычно гораздо интереснее для обеих сторон, чем «приведи друга». Выплаты – 1 раз в неделю по понедельникам без всяких мутных посредников и комиссий.
ИванТГ-канал: скидки и промокоды
Больше всего в Lobsters мне нравится, как быстро приходят результаты. Я размещаю пост у себя в канале, количество кликов обновляется сразу, а большая часть денег уже приходит через две недели. Выплаты в Lobsters тоже весьма частые – раз в неделю.
МаксимСервис финансовых продуктов
Работаю с Lobsters с 2020 года. Платформа постоянно развивается и добавляет новые высококонверсионные офферы.
Из плюсов нравится оперативная поддержка и стабильные выплаты, задержки в 1-3 дня бывают крайне редко.
ВячеславГрабеж
Если вы ищете удобную, понятную и простую ПП для работы с Тинькофф — вы по адресу. Зарегистрировался, создал ссылку, опубликовал креатив, получил доход. Отдельный плюс создателям за электронный обмен всеми документами и еженедельные выплаты.
МаксимВсе деньги
В Lobsters мне больше всего нравятся выгодные офферы, где помимо веб-мастера, вознаграждение получает и потенциальный клиент за заказ продукта (карты). Благодаря такому подходу, даже небольшой трафик приносит хорошую отдачу. Довольный клиент - сытый веб-мастер.
АленаКартоВед
Работаю с партнеркой уже 2,5 года. Главный плюс для меня - высокая скорость обработки лидов и еженедельные выплаты без дополнительных телодвижений с моей стороны.
Поддержка выше всяких похвал - отзывчивая, оперативно решает возникающие проблемы. Ребята заинтересованы в сотрудничестве и готовы помогать, это подкупает.
АзатАвтосправочная
С Lobsters начал работать с февраля 2023 года. Получил бонус за быстрый старт, так как в первую же неделю с моих площадок были подтвержденные заявки.
Что радует - после регистрации на платформе своих площадок дальнейшая модерация каждого размещения не требуется - сам выбираешь нужный продукт, создаешь ссылку и размещаешь рекламный материал. Это позволяет оперативно размещать видеоролики и посты в любое время, 24/7
Получите первую выплату
уже
через неделю
Начислим бонус 2500₽, если за первую неделю у вас подтвердится минимум 1 заявка
ОлегGarageBiz
Мне нравится Lobsters по целому ряду причин:
1. Через неделю после первого ролика уже получил первые деньги.
2. Интересные офферы, своевременная оплата приведенных заявок.
3. Менеджеры Lobsters предлагают помощь в работе и предоставляют материалы для рекламных постов и интеграций.
4. Хороший удобный интерфейс личного кабинета.
5. Бухгалтерия сама готовит все документы (счета и акты для моего ИП). Мне остается лишь несколько раз в год распечатать и прислать скан. Не просят каждую неделю слать бумажную корреспонденцию, что упрощает работу.
6. Руководитель Анатолий всегда на связи и отвечает быстро на любые вопросы. Также быстро работает и техподдержка.
В целом, у меня отличный опыт сотрудничества. Я буду рад продолжить сотрудничать с Lobsters в будущем. У меня даже не возникает мысли пробовать другие CPA сети, т.к. здесь есть основные офферы по Тинькофф Банку
КонстантинНакопи денег
Офферы обычно гораздо интереснее для обеих сторон, чем «приведи друга». Выплаты – 1 раз в неделю по понедельникам без всяких мутных посредников и комиссий.
ИванТГ-канал: скидки и промокоды
Больше всего в Lobsters мне нравится, как быстро приходят результаты. Я размещаю пост у себя в канале, количество кликов обновляется сразу, а большая часть денег уже приходит через две недели. Выплаты в Lobsters тоже весьма частые – раз в неделю.
МаксимСервис финансовых продуктов
Работаю с Lobsters с 2020 года. Платформа постоянно развивается и добавляет новые высококонверсионные офферы.
Из плюсов нравится оперативная поддержка и стабильные выплаты, задержки в 1-3 дня бывают крайне редко.
ВячеславГрабеж
Если вы ищете удобную, понятную и простую ПП для работы с Тинькофф — вы по адресу. Зарегистрировался, создал ссылку, опубликовал креатив, получил доход. Отдельный плюс создателям за электронный обмен всеми документами и еженедельные выплаты.
МаксимВсе деньги
В Lobsters мне больше всего нравятся выгодные офферы, где помимо веб-мастера, вознаграждение получает и потенциальный клиент за заказ продукта (карты). Благодаря такому подходу, даже небольшой трафик приносит хорошую отдачу. Довольный клиент - сытый веб-мастер.
АленаКартоВед
Работаю с партнеркой уже 2,5 года. Здесь самый большой выбор офферов Тинькофф с щедрыми бонусами для подписчиков.
Довольно удобная статистика, особенно по выплатам - сразу вижу, сколько оплачено лидов по конкретному офферу. В других партнерках для этого приходится возиться с фильтрами.
Поддержка выше всяких похвал - отзывчивая, оперативно решает возникающие проблемы. Ребята заинтересованы в сотрудничестве и готовы помогать, это подкупает. На Новый год подарили подписку на онлайн-кинотеатр - неожиданно и приятно)
Ну и главный плюс для меня - высокая скорость обработки лидов и еженедельные выплаты без дополнительных телодвижений с моей стороны. В этом вам нет равных!
Благодарю за взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество!
АзатАвтосправочная
У меня автомобильный канал на YouTube, а также ряд площадок в других соцсетях по этой же тематике.
С компанией Lobsters начал работать с февраля 2023 года. Получил бонус за быстрый старт, так как в первую же неделю с моих площадок были подтвержденные заявки.
Учитывая тематику, в моём случае наибольшую эффективность показывают банковские карты для водителей Tinkoff Drive. Однако, и по другим продуктам бывают интересные акции с выгодой для подписчиков, что в конечном итоге даёт подтвержденные заявки и доп. доход.
Что радует - после регистрации на платформе своих площадок дальнейшая модерация каждого размещения не требуется - сам выбираешь нужный продукт, создаешь ссылку и размещаешь рекламный материал. Это позволяет оперативно размещать видеоролики и посты в любое время, 24/7.
Выплаты приходят стабильно, каждый понедельник.