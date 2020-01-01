Олег GarageBiz

Мне нравится Lobsters по целому ряду причин:



1. Через неделю после первого ролика уже получил первые деньги.

2. Интересные офферы, своевременная оплата приведенных заявок.

3. Менеджеры Lobsters предлагают помощь в работе и предоставляют материалы для рекламных постов и интеграций.

4. Хороший удобный интерфейс личного кабинета.

5. Бухгалтерия сама готовит все документы (счета и акты для моего ИП). Мне остается лишь несколько раз в год распечатать и прислать скан. Не просят каждую неделю слать бумажную корреспонденцию, что упрощает работу.

6. Руководитель Анатолий всегда на связи и отвечает быстро на любые вопросы. Также быстро работает и техподдержка.



В целом, у меня отличный опыт сотрудничества. Я буду рад продолжить сотрудничать с Lobsters в будущем. У меня даже не возникает мысли пробовать другие CPA сети, т.к. здесь есть основные офферы по Тинькофф Банку