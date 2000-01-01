Как правило, партнерские сети присылают деньги на карту через зарубежные компании,
а в договоре указывают вас налоговым агентом. Если вы не платите 13% налога с доходов от партнерских сетей, вы нарушаете закон.
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С нами вам не придется заниматься бумажной волокитой. Весь документооборот сводится
к 4 актам за год.
Как правило, партнерские сети присылают деньги на карту через зарубежные компании, а в договоре указывают вас налоговым агентом. Если вы не платите 13% налога
с доходов от партнерских сетей, вы нарушаете закон.
Весь документооборот мы берем на себя.
С помощью наших юристов мы подготовим все необходимые бумаги и отправим их в любую систему электронного документооборота или же пришлем скан по старинке, как вам удобно.
С нами вам не придется заниматься бумажной волокитой. Весь документооборот сводится к 4 актам за год.
Весь документооборот мы берем на себя. С помощью наших юристов мы подготовим все необходимые бумаги и отправим их в любую систему электронного документооборота или же пришлем скан по старинке, как вам удобно.
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