LOBSTERS
Уже 4 года помогаем блогерам и владельцам интернет-проектов зарабатывать до 1 000 000₽ в месяц на рекламе бесплатных банковских карт
Помогаем монетизировать страницы в социальных сетях, сайты, мобильные приложения и качественный трафик
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Миллион за 3 дня
Просмотры ролика: 82 000
Оплаченные заявки: 1 269
Выплачено: 1 015 200 ₽
Результат
Срок проведения акции: 3 дня
Кира Юхтенко, автор YouTube канала InvestFuture, в одном из своих выпусков анонсировала акцию «Вечное бесплатное обслуживание Tinkoff Black»
и заработала 1 015 200 ₽.
Другие кейсы
Что владельцы площадок говорят о нас
  • Константин
    Накопи денег
    О партнерке Lobsters я узнал в конце 2020 года, она заточена под одного рекламодателя, как раз который мне нужен. Самое главное, что офферы обычно гораздо интереснее для обеих сторон, чем «приведи друга». Трафик с моего сайта получается не очень большой, но довольно целевой.

    Выплаты – 1 раз в неделю по понедельникам без всяких мутных посредников и комиссий.

    Общение в основном по e-mail, впечатления от ребят очень приятные.

  • Олег
    GarageBiz
    Мне нравится Lobsters по целому ряду причин. У меня Ютуб канал про инвестиции и финансы. Изначально я снял пробный ролик и сразу получил отдачу. Через неделю после первого ролика уже получил первые деньги.

    Отмечу интересные офферы, своевременную оплату приведенных заявок. В случае технических сбоев Lobsters платили авторам компенсации исходя из их среднего дохода.

    Менеджеры Lobsters предлагали помощь в работе и предоставляли материалы для рекламных постов и интеграций.

    Хороший удобный интерфейс личного кабинета. Бухгалтерия сама готовит все документы.

    Руководитель Анатолий всегда на связи и отвечает быстро на любые вопросы. Также быстро работает и техподдержка.

    В целом, у меня отличный опыт сотрудничества. Я буду рад продолжить сотрудничать с Lobsters в будущем. У меня даже не возникает мысли пробовать другие CPA сети.

  • Иван
    Владелец тематического телеграм-канала
    Сотрудничаю с партнерской программой Lobsters с мая 2022 года. За эти месяцы успел попробовать много офферов и выявить для себя лучшие.

    Больше всего в Lobsters мне нравится, как быстро приходят результаты. Я размещаю пост у себя в канале, количество кликов обновляется сразу, а большая часть денег приходит уже через две недели.
    В других же партнерках приходится ждать результаты по две недели, затем деньги попадают на холд и все это растягивается на 3 месяца.

    Выплаты в Lobsters тоже весьма частые – раз в неделю. Поддержка всегда на связи и поможет, в случае вопросов.

Константин
Накопи денег
О партнерке Lobsters я узнал в конце 2020 года, она заточена под одного рекламодателя, как раз который мне нужен. Самое главное, что офферы обычно гораздо интереснее для обеих сторон, чем «приведи друга». Трафик с моего сайта получается не очень большой, но довольно целевой.

Выплаты – 1 раз в неделю по понедельникам без всяких мутных посредников и комиссий.

Общение в основном по e-mail, впечатления от ребят очень приятные.

Олег
GarageBiz
Мне нравится Lobsters по целому ряду причин. У меня Ютуб канал про инвестиции и финансы. Изначально я снял пробный ролик и сразу получил отдачу. Через неделю после первого ролика уже получил первые деньги.

Отмечу интересные офферы, своевременную оплату приведенных заявок. В случае технических сбоев Lobsters платили авторам компенсации исходя из их среднего дохода.

Менеджеры Lobsters предлагали помощь в работе и предоставляли материалы для рекламных постов и интеграций.

Хороший удобный интерфейс личного кабинета. Бухгалтерия сама готовит все документы.

Руководитель Анатолий всегда на связи и отвечает быстро на любые вопросы. Также быстро работает и техподдержка.

В целом, у меня отличный опыт сотрудничества. Я буду рад продолжить сотрудничать с Lobsters в будущем. У меня даже не возникает мысли пробовать другие CPA сети.

Иван
Владелец тематического телеграм-канала
Сотрудничаю с партнерской программой Lobsters с мая 2022 года. За эти месяцы успел попробовать много офферов и выявить для себя лучшие.

Больше всего в Lobsters мне нравится, как быстро приходят результаты. Я размещаю пост у себя в канале, количество кликов обновляется сразу, а большая часть денег приходит уже через две недели.
В других же партнерках приходится ждать результаты по две недели, затем деньги попадают на холд и все это растягивается на 3 месяца.

Выплаты в Lobsters тоже весьма частые – раз в неделю. Поддержка всегда на связи и поможет, в случае вопросов.

С нами будет легче
Выплаты на самозанятость
Cпасаем от лишних бумаг
Для физических лиц
Для юридических лиц
Как правило, партнерские сети присылают деньги на карту через зарубежные компании,
а в договоре указывают вас налоговым агентом. Если вы не платите 13% налога с доходов от партнерских сетей, вы нарушаете закон.
Мы помогаем стать самозанятым и платить налоги в размере 6% online всего за 5 минут.
С нами вам не придется заниматься бумажной волокитой. Весь документооборот сводится
к 4 актам за год.
Как правило, партнерские сети присылают деньги на карту через зарубежные компании, а в договоре указывают вас налоговым агентом. Если вы не платите 13% налога
с доходов от партнерских сетей, вы нарушаете закон.
Весь документооборот мы берем на себя.
С помощью наших юристов мы подготовим все необходимые бумаги и отправим их в любую систему электронного документооборота или же пришлем скан по старинке, как вам удобно.
С нами вам не придется заниматься бумажной волокитой. Весь документооборот сводится к 4 актам за год.
Весь документооборот мы берем на себя. С помощью наших юристов мы подготовим все необходимые бумаги и отправим их в любую систему электронного документооборота или же пришлем скан по старинке, как вам удобно.
online
5 минут
6% налога
4 акта за год
мгновенная отправка документов
ОГРН:321673300043226
ИНН:671408354802
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