Сотрудничаю с партнерской программой Lobsters с мая 2022 года. За эти месяцы успел попробовать много офферов и выявить для себя лучшие.



Больше всего в Lobsters мне нравится, как быстро приходят результаты. Я размещаю пост у себя в канале, количество кликов обновляется сразу, а большая часть денег приходит уже через две недели.

В других же партнерках приходится ждать результаты по две недели, затем деньги попадают на холд и все это растягивается на 3 месяца.



Выплаты в Lobsters тоже весьма частые – раз в неделю. Поддержка всегда на связи и поможет, в случае вопросов.



